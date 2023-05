Giro | Evenepoel cade due volte A Salerno la volata sorride a Groves

Quinta tappa da brividi ald'Italia 2023, la Atripalda - Salerno di 171 km tra pioggia battente, nebbia e persino un cane che al ventesimo km fa cadere Davide Ballerini ed Remcofortunatamente senza danni: vince ...SALERNO - Kaden Groves ha vinto in volata la quinta tappa deld'Italia 2023, la Atripalda - Salerno di 171 chilometri. In un finale convulso e caratterizzato ... Giornata nera per Remco(...Ancora Australia ald'Italia: a Salerno vince Kaden Groves, velocista della Alpecin - Deceuninck al termine di una ... Ma a rimanere vittima di ben due capitomboli è addirittura Remco: il ...

Impressionante, comunque, il sangue freddo di Evenepoel, che non ha avuto fretta di recuperare, cercando di valutare con attenzione le sue condizioni. Il Giro è ancora lunghissimo, sprecare energie ...StampaL’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha vinto in volata la quinta tappa del Giro d’Italia, la Atripalda-Salerno, di 171 chilometri. Allo sprint, si è aggiudicato il secondo posto l’it ...