Giro d' Italia | l' australiano Groves vince in volata la quinta tappa

Il nuovo "caso Mussolini" si è risolto neldi poco più di 5 ore: Meta aveva negato l'apertura di un account all' eurodeputata di Forzaper via del suo cognome (" non rispetta la policy della community" , la spiegazione). Con la ...Improvvisamente sulla strada è comparso un cane di piccola taglia che era riuscito a liberarsi dal guinzaglio tenuto dal padrone, in mezzo alla folla che seguiva la quinta tappa del. ll cane si ...Il genitore, su richiesta della bimba, l'ha portata vicino al mare , insieme alla sorellina di un anno per vedere il passaggio deld', non immaginando lontanamente l'incontro ravvicinato ...

Giro Italia: Evenepoel cade per colpa di un cane Sport Mediaset

L’arrivo al traguardo di Salerno dei ciclisti nella quinta tappa del Giro d’Italia è stato caratterizzato dalla brutta caduta di Cavendish. Il britannico prende in pieno Fiorelli che cade sulle ...Giornata meterologicamene proibitiva. Il campione del mondo finisce a terra a causa di un cane sul percorso, poi va giù di nuovo quando per sua fortuna ...