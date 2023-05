Giro d'Italia. Il più veloce a evitare il tuttigiùperterra di Salerno è Kaden Groves

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Diceva quel vecchio saggio di Eberardo Pavesi, l’Avocatt – pioniere del ciclismo e poi vincentissimo direttore sportivo della Legnano –, che quando si cade in bicicletta prima si contano le botte e poi i bottoni. Le botte sempre a fine tappa, i bottoni, ossia i postumi della caduta, nei giorni successivi. E che sono sempre i bottoni quelli che poi frenano le gambe. La quinta tappa deld’ha distribuito botte a tanti, si vedrà nei prossimi giorni l’entità dei bottoni. Tra i tanti corridori caduti, a tirar le somme di botte e bottoni saranno anche Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Roglic è uno che con la gravità, intesa come forza fisica, c’ha un rapporto consolidato. Di asfalti ne ha conosciuti parecchi, pure quellini. È uno che sa rialzarsi, fare spallucce, pedalare anche in condizioni che sarebbe meglio stare a ...