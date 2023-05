Giro d’Italia 2023 | volata tra le cadute | Groves vince quinta tappa

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) –da brividi al, la Atripalda-Salerno di 171 km tra pioggia battente, nebbia e persino un cane che al ventesimo km fa cadere Davide Ballerini ed Remco Evenepoel fortunatamente senza danni:inKaden. Laè stata caratterizzata dalla lunghissima fuga, iniziata prima dei dieci chilometri, di Stefano Gandin (Corratec), Samuele Zoccarato (Bardiani Faizané) e Thomas Champion (Cofidis). Dei tre il superstite dopo 158 km è Zoccorato che però ha problemi alla batteria del cambio posteriore: il sistema elettrificato porta la catena a metà del pacco pignoni e Zoccorato è costretto a pedalare con 53-14, rapporto troppo leggero per non essere ripreso ai meno 6 km dal gruppo su ...

... infatti, viene effettuata con questa tecnica per un'... Numeri da capogiro che in, come in altre zone'Europa vengono ...Quinta tappa da brividi al2023, la Atripalda - Salerno di 171 km tra pioggia battente, nebbia e persino un cane che al ventesimo km fa cadere Davide Ballerini ed Remco Evenepoel fortunatamente senza danni: vince ...SALERNO - Kaden Groves ha vinto in volata la quinta tappa del2023, la Atripalda - Salerno di 171 chilometri. In un finale convulso e caratterizzato da due cadute avvenute negli ultimi 7 chilometri a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ...