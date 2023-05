Giro d’Italia 2023 | un cane attraversa la strada e fa cadere Evenepoel – VIDEO

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La quinta tappa deldi ciclismo su, che sta portando la carovana da Atripalda a Salerno dopo 171 km, non deve fare soltanto i conti con il maltempo e l’asfalto scivoloso: dopo soli 20 km dal via reale della frazione unhato laproprio mentre transitava il gruppo principale ed ha fattoRemcoed alcuni suoi compagni di squadra. Il belga ha battuto la coscia destra sull’asfalto, rimanendo fermo per circa un minuto, dolorante, in attesa dell’intervento dell’ammiraglia: il belga si è poi rialzato ed ha inseguito il plotone principale, riuscendo a rientrare grazie al lavoro di quattro compagni di squadra. Va ricordato che prima del via della tappa si erano registrati tre ...

Un cane di piccola taglia è finito in mezzo al gruppo di bici in corsa per il2023 provocando la caduta di diversi ciclisti, tra cui Remco Evenepoel, prima maglia rosa di questo. L'incidente è avvenuto a 151 chilometri dal traguardo durante la quinta tappa, ...AGI - Una caduta rovinosa che è costata cara al campione Remco Evenepoel , impegnato nella tappa delda Atripalda, in provincia di Avellino, fino a Salerno . A 151 chilometri dal traguardo, nei pressi di Venticano , in Irpinia, la carovana rosa era sotto la pioggia, su un percorso che ...... contano ben 62,1 milioni di esemplari in tutta. Un ... Infatti basta fare unin un macello o parlare con i veterinari per ... dopo averli opportunamente preparati e se il veterinario è'...