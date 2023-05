Giro d’Italia 2023 | tappa 6

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori delavevano programmato unaintorno a Napoli, ma questa volta l’hanno percorsa in maniera completamente diversa, mandando i corridori sulle strade più montuose nella prima parte, per poi rientrare a terreni più facili. I fuggiaschi possono affilare i denti, anche se se il gruppo è disposto a inseguire, può portare a un traguardo da un gruppo ridotto. Situata in riva al mare, Napoli è la terza città più grande, fondata dai Greci nel I secolo a.C. e per anni parte della “Magna Grecia”, cioè dei territori greci della penisola appenninica. In passato fu capitale del Regno di Napoli, nonché del Regno delle Due Sicilie. Il centro, entrato nei Libri del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ha, tra gli altri, il palazzo reale del XVII secolo e la ...