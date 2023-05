Giro d’Italia 2023 | pagelle tappa di oggi | capolavoro di Groves | Milan convince ancora Evenepoel ‘distratto’ cade due volte

(Di mercoledì 10 maggio 2023)Giovedì 10 maggio, quintaKaden, voto 10: l’australiano si conferma uno dei grandi protagonisti di questo, centrando il successo dopo due terzi posti. Coinvolto in una caduta a soli 7 km dalla fine, riesce a rientrare nel gruppo di testa scortato dai suoi compagni solo a 3 km dal traguardo. Immediatamente si porta in testa e riesce a vincere una volata durissima.. Jonathan, voto 8: evita le cadute stando sempre nelle prime posizioni del gruppo ed è piazzato al meglio per affrontare lo sprint.ha trovato unstratosferico ed ha dovuto accontentarsi del secondo posto, ma se la forma è ...

... infatti, viene effettuata con questa tecnica per un'... Numeri da capogiro che in, come in altre zone'Europa vengono ...Quinta tappa da brividi al2023, la Atripalda - Salerno di 171 km tra pioggia battente, nebbia e persino un cane che al ventesimo km fa cadere Davide Ballerini ed Remco Evenepoel fortunatamente senza danni: vince ...SALERNO - Kaden Groves ha vinto in volata la quinta tappa del2023, la Atripalda - Salerno di 171 chilometri. In un finale convulso e caratterizzato da due cadute avvenute negli ultimi 7 chilometri a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ...