Giro d’Italia 2023 oggi in tv | orari tappa Atripalda-Salerno | altimetria | programma | streaming | guida RAI ed Eurosport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Altro, altra corsa. Anzi, altra. Ilè arrivato in Campania ieri a Lago Laceno, con il cambio della guardia in classifica generale con Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) che ha lasciato il simbolo del primato ad Andreas Leknessund (Team DSM). Si torna su territori più morbidi con la, ma è unache può nascondere insidie per alcuni velocisti. Anche perché i saliscendi ci sono. Si comincia subito con il quarta categoria di Passo Serra, 3900 metri al 7,4 % ma con i secondi 1000 metri costantemente sopra il 10%. Può essere il momento in cui la fuga può partire. Poi arriva qualche salita niente male come Pianopantano (2,2 km al 7,3%), Croce Calabrone (2,8 km al 6,1%) e Paternopoli (2,9 km al 4,5%), fino a salire verso Guardia ...

Con Aspi in bici nell'delle meraviglie Autostrade per l', per il dodicesimo anno consecutivo sponsor ufficiale del, invita alla scoperta in... Immigrati, la Germania come l'...Con Aspi in bici nell'delle meraviglie Autostrade per l', per il dodicesimo anno consecutivo sponsor ufficiale del, invita alla scoperta in... Immigrati, la Germania come l'...Oggi, 10 maggio, con inizio alle ore 10, nel Salone Genovese della Camera di Commercio di Salerno di via Roma , si terranno i Quadri generali del turismo sostenibile in provincia di Salerno, ...