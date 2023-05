Giro d’Italia 2023 | Milan | “Allo sprint mi è scivolata la ruota”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il corridore della Bahrain-Victorious, nonché secondo classificato nella quinta tappa del, la Atripalda-Salerno, di 171 chilometri, ha così parlato ai microfoni della Rai: “Abbiamo cercato di prendere lodavanti e di stare il più coperti possibile fino agli ultimi metri. Pasqualon ha fatto un lavoro splendido pilotandomi alla perfezione come sempre. Sapevo come fosse il finale, l’avevamo visto su internet e ho iniziato il mioal momento giusto, ma sono passato su una striscia bianca resa viscida dalla pioggia e mi èla. Non credo però che questo abbia influito sul risultato finale e sono contento di questo secondo posto, che mi dà la conferma che ci sono”. SportFace.

Improvvisamente sulla strada è comparso un cane di piccola taglia che era riuscito a liberarsi dal guinzaglio tenuto dal padrone, in mezzo alla folla che seguiva la quinta tappa del. ll cane si ...Il genitore, su richiesta della bimba, l'ha portata vicino al mare , insieme alla sorellina di un anno per vedere il passaggio del, non immaginando lontanamente l'incontro ravvicinato ...... infatti, viene effettuata con questa tecnica per un'... Numeri da capogiro che in, come in altre zone'Europa vengono ...