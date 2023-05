Giro d’Italia 2023 | il borsino e i favoriti della tappa di oggi Milan può riprovarci | attenzione a Matthews | Pedersen e Groves

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È il giornoquintadel. Dopo la frazione insidiosa di ieri, in cui il francese Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) ha ottenuto il successo, mentre il norvegese Andreas Leknessund (Team DSM) ha conquistato la maglia rosa, quest’ci sarà unapiù leggera (però alla parte iniziale), che premierà quasi sicuramente un velocista. Nella giornata odierna l’Italia punterà ovviamente tanto su Jonathan. Il corridoreBahrain – Victorious, che ha già conquistato una frazione in questa Corsa Rosa (la seconda, quella da Teramo a San Salvo), cercherà di ripetersi quest’, anche se dovrà faticare parecchio per restare con i migliori nella prima ...

Aurelian Paret - Peintre vincitore di tappa e Andreas Leknessund nuova maglia rosa. Sono loro i protagonisti della quarta tappa delche, dopo 175 chilometri di corsa, a Lago Laceno, nell'Avellinese, assegna al francese vittoria e terzo posto in classifica generale e consente al norvegese di sfilare la maglia rosa ...Non c'è stata particolare solennità nel primodella giostra ...Polo che pure sostiene il premierato nella versione "sindaco'...che pure sostiene il premierato nella versione "sindaco" è ...Con Aspi in bici nell'delle meraviglie Autostrade per l', per il dodicesimo anno consecutivo sponsor ufficiale del, invita alla scoperta in... Immigrati, la Germania come l'...