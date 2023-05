Giro d’Italia 2023 | cadute per Roglic ed Evenepoel! Perché entrambi si sono salvati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) È un po’ un cliché dei Grandi Giri, ma anche oggi, in una tappa sulla carta innocua e poco impegnativa, alè successo di tutto, rischiando di spostare gli equilibri anche in ottica classifica generale. La grande protagonista? La pioggia battente che ha accompagnato i corridori lungo tutta la giornata, rendendo scivoloso e pericoloso il fondo stradale. Il primo grande colpo di scena è arrivato a soli 20 km dalla partenza quando le immagini hanno mostrato il Campione del Mondo Remco Evenepoel a terra a bordo strada. La dinamica della caduta è di quelle che assurde, pur non essendo la prima volta che accade: un cane, forse spaventato dal passaggio del gruppo, ha iniziato a correre colpendo Davide Ballerini e causando la caduta anche del capitano, fortunatamente rimessosi in sella poco dopo. Il concitatissimo finale ha riservato altre due ...