Giro d’Italia 2023 | Andrea Vendrame in ospedale | disgiunzione acromioclavicolare alla spalla

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è caduto dopo il traguardo della quinta tappa del. L’alfiere della AG2R Citroen è scivolato sull’asfalto bagnato di Salerno dopo aver disputato la volata. Il corridore è parso sofferente fin da subito ed è infatti stato trasportato incon un’ambulanza. L’atleta si è procurato unadi stadio 1 nella spsinistra. Il dottore Cyrl Barthomeuf ha specificato che il ciclista ha anche una profonda ferita che richiede punti di sutura e abrasioni cutanee.farà comunque di tutto per partire domani mattina per la sesta frazione, come ha riferito il direttore sportivo Didier Jannel. Foto: Lapresse