Giovedì 11 maggio assemblea del Cnel | ecco l’ordine del giorno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Renato BrunettaROMA –11, alle ore 12, si terrà a Roma l’del(presieduto da Renato Brunetta) con il seguente ordine del: Approvazione resoconto seduta 27 aprile 2023; Comunicazioni Presidente; Proposta istruita dalla Giunta per il Regolamento relativa a modifiche all’art. 34 del Regolamento degli Organi, dell’Organizzazione e delle procedure dele introduzione art. 12 bis (All. 1) e contenente nuovi assetti strutturali degli uffici del Consiglio; Commenti preliminari per Osservazioni e Proposte su DL 48/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”; Aggiornamento attività relative a Protocollo col Ministero per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa per contributo Parti Sociali ...

Il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, in vista del match di Conference League tra Fiorentina e Basilea, in programma11, ha adottato un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray contenenti principi ...11si apre a Modena la quinta edizione del Motor Valley Fest , la grande festa a cielo aperto della Terra dei Motori, in programma fino a domenica 14. Ad aprire il long week - ...Il programma e l'ordine di gioco degli Internazionali BNL d'Italia 2023 per quel che concerne11, giornata dedicata ai primi turni del tabellone maschile e ai secondi turni del tabellone femminile. Scenderanno in campo le prime big, quali Victoria Azarenka e la campionessa di ...