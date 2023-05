L'obiettivo è quello "di attirare l'attenzione di tutti sul fatto che gli adolescenti sonoparticolari, in un'età di mezzo tra l'oncologia pediatrica e quella dell'adulto. E questo, a volte, ...Lidia e Massimo ricevono infatti una chiamata dal Santacroce, una struttura che ospitapsichiatrici: un diciassettenne di nome Matteo fa da giorni disegni che sembrano ritrarre ......che incidono sulla qualità della vita deiche ne sono affetti (anoressia, bulimia, ecc) con conseguenze fisiche e psichiche. Tali condizioni possono impattare soprattutto neiche ...

Giovani pazienti oncologici in campo per la Winners Cup - Cronaca Agenzia ANSA

250 giovani, accomunati dallo sport e dall’essere o essere stati in cura per un tumore. 6 squadre europee (Francia, Germania, Spagna, Grecia, Belgio, Olanda) e 10 italiane (Milano- Monza; Bari- Lecce; ...La passione per lo sport e la lotta alla malattia. Sono questi gli aspetti che accomunano i 250 ragazzi, provenienti da una trentina di centri oncologici europei, che scenderanno in campo sabato 13 ma ...