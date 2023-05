Giorgia Meloni perderà il referendum Csx | riforme del cacchio o immobilismo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) "E' il solito refrain del Centrosinistra: o fannodel, come quella di Renzi, o scelgono l'. O fanno le cose male o non fanno niente, ma era peggio quando facevano le cose sbagliate". E' durissimo il commento di Massimo Cacciari, intervistato da Affaritaliani.it, sul... Segui su affaritaliani.it

Immediata la replica di. 'Non è l'ideale usare noi per conti interni - dice la premier italiana da Praga dove si trova per un bilaterale - però ognuno fa le scelte che vuole fare'. "Io ...Italia e Francia litigano sulla questione migranti . Il partito del presidente Emmanuel Macron accusadi attuare una politica 'ingiusta, disumana e inefficace'. Accuse subito respinte al mittente, tanto più se arrivano a pochi giorni dalla conversione in legge del decreto Cutro , la ...La vera storia di un occhio nero Per lui si sono mobilitati l' Anpi , l'Ordine dei Giornalisti ein persona. Ma il cronista dell' Identità 'pestato per i suoi pezzi su Mafia Capitale e ...

In totale, il mandato di Mattarella durerà 14 anni: quanto forse neppure durerà il regno dell’appena incoronato Carlo III.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...