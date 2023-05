Giorgi-Rus stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Camilase la vedrà contro Arantxa Rus nel primo turno degli, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La marchigiana arriva dal torneo di Madrid, dove all’esordio si è ritirata nelle battute iniziali del terzo set contro l’egiziana Mayar Sherif per via di un problema fisico. L’azzurra dovrà essere al meglio per superare la qualificata olandese, una delle giocatrici meglio attrezzate del circuito sotto il punto di vista fisico. Quest’ultima, inoltre, si presenterà già rodata dopo due incontri vinti all’interno del tabellone cadetto. Qui ha lasciato le briciole prima alla greca Despina Papamichail e poi alla francese Elsa Jacquemot, entrambe annientate in due set.conduce per 2-0 negli scontri diretti ma ...

Altre due azzurre saranno impegnate sul Centrale, ovvero Sara Errani (secondo match contro Anastasia Pavlyuchenkova) e Camila Giorgi (opposta alla qualificata Arantxa Rus e in programma come ultimo match). Gli altri azzurri impegnati Sul Grandstand scenderanno in campo Lucia Bronzetti, che affronterà Danka Kovinic nel terzo incontro di giornata.

