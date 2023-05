Gioca a nascondino all' aperto | le sparano addosso | ragazzina ferita alla nuca

(Di mercoledì 10 maggio 2023)re apuò essere sorprendentemente pericoloso negli Stati Uniti delle armi facili, dove circolano 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti.Un uomo di 58 anni è stato arrestato per aggressione dopo aver sparato a una 14enne cheva acon gli amici nella...

Ragazzina gioca a nascondino nel suo giardino, 58enne le spara: «Ho avuto paura delle ombre» leggo.it

