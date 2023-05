Gino Latilla | chi era il cantante degli anni ’50 | carriera | moglie e morte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gennaro, questo il vero nome di, nacque a Bari il 7 novembre 1924, figlio di un, Mario, fece il suo esordio musicale neglidella Seconda guerra mondiale al Teatro Manzoni di Bologna, con il brano Mailù. Terminata la guerra, par in tournée all’estero, prima in Germania, poi negli Stati Uniti, e venne assunto in un secondo momento dalla Rai per il ruolo di “della radio”, con la complicità del maestro Cinico Angelini che, affascinato dalla sua voce, lo volle nella sua orchestra. Dopo essersi messo in mostra in alcuni film musicali,approdò nel 1952 a Sanremo per la prima volta, replicando nel 1953 con la celebre Vecchio scarpone e trionfando finalmente nel 1954 con Tutte le mamme, in coppia con Giorgio Consolini Protagonista anche di altri ...