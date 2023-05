Ginnastica artistica | Final Six Scudetto | sorteggiati i gironi Accoppiamenti e incroci per la lotta tricolore

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 maggio 2023) LaSix che assegnerà gli scudetti diandrà in scena al PalaVesuvio di Napoli nel weekend del 27-28 maggio. Il massimo campionato italiano a squadre giunge al suo epilogo e si preannuncia grande spettacolo tra le migliori sei formazioni della regular season, pronte a fronteggiarsi per la conquista del. Sabato si disputeranno le semii, con le compagini suddivise in due raggruppamenti: le vincitrici dei duee la miglior seconda classificata accederanno all’atto conclusivo di domenica. Si è svolto il sorteggio per le semii dellaSix. Tra le donne la grande favorita è la Brixia Brescia: le Fate sono Campionesse d’Italia e incroceranno81 Trieste e Biancoverde Imola. ...