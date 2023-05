Gina Lollobrigida | nel testamento olografo del 2013 l’attacco al figlio | “L’ho mantenuto per tutta la vita a mie spese” – Esclusiva FqMagazine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il prossimo 7 giugno il giudice monocratico del tribunale di Roma pronuncerà una sentenza nel processo penale che vede imputato per circonvenzione di incapace Andrea Piazzolla, assistente di, la diva scomparsa lo scorso 16 gennaio. Il procedimento nasce dalla denuncia mossa nei confronti di Piazzolla da Milko Skofic,della diva, che in una recente intervista al Messaggero ha ribadito la sua convinzione circa il fatto che sua madre sia stata raggirata e plagiata dal suo assistente, il quale ne avrebbe lentamente depredato il patrimonio sottraendo beni e contanti per un valore di circa 3 milioni di euro. Ildell’attrice racconta al quotidiano che la diva di punto in bianco aveva cominciato a farefolli, si comportava in modo strano come se qualcuno la inducesse a ...