Gil Manzano arbitro di Milan-Inter | oggi esordio | un ricordo ‘extra’

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gilsarà l’di, partita di andata delle semifinali di Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione spagnolo, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza. NIENTE PRECEDENTI –sarà la prima partita per Jesus Gilcomedei nerazzurri. C’è però un incrocio, dove era quarto ufficiale: il 10 agosto 2020, a Dusseldorf, nella vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen ai quarti di finale di Europa League. Con lui il giorno c’erano anche Alejandro Hernandez Hernandez (all’epocaVAR,assistente VAR) e José Maria Sanchez Martinez (all’epoca assistente VAR, ...