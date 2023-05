Giffoni53 | ecco i primi titoli i concorso Vanessa Paradis nel cast di un film sezione +13

(Di mercoledì 10 maggio 2023) , emancipazione femminile e cambiamento climatico tra i temi più forti Le tensioni della guerra, il cambiamento climatico, la condizione femminile, la violenza, il bullismo, ma anche il valore dell’amicizia, la scoperta dell’amore, l’avventura, il rapporto con gli animali, la costruzione della propria identità e delle relazioni sociali: sono solo alcuni dei temi affrontati daiscelti per #(qui il sito internet ufficiale), in programma dal 20 al 29 luglio. Le opere, ad oggi, provengono da Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Ucraina, USA e per la prima volta dal Bangladesh. Lungometraggi, cortometraggi e documentari saranno visti e votati da oltre 6mila juror italiani e internazionali, con una ...

#Giffoni53: Ecco i primi titoli in concorso Giffoni Film Festival

