Gianni Boncompagni la figlia Barbara Ambra piangeva in camerino come una Barbie

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ladel defunto autore televisivoracconta gli amori del padre e i tempi di Non è la Rai.ha avuto storie con donne bellissime: Isabella Ferrari, Claudia Gerini. «Papà era zero autocelebrativo. Quando volevano intervistarlo diceva: che noia. Una volta, nei suoi ultimi mesi, era a letto con la flebo

ha avuto storie con donne bellissime: Isabella Ferrari , Claudia Gerini . ' Papà era zero autocelebrativo. Quando volevano intervistarlo diceva: che noia. Una volta, nei suoi ultimi ...Barbara, terza figlia di, inventore di 'Bandiera Gialla' e 'Alto Gradimento', 'Non è la Rai', ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera , in cui ha ...Tags: annapettinelli annapettinelliex elisadospina gossip sifb stefanomacchi stefanomacchifiglio Articolo precedenteprima di morire aveva intorno infermiere giovani e carine, la ...

Barbara Boncompagni, figlia di Gianni: «Ambra Piangeva in camerino. Sento le sue fidanzate: Isabella Ferrari... Corriere della Sera

Gianni Boncompagni ha avuto storie con donne bellissime: Isabella Ferrari, Claudia Gerini. «Papà era zero autocelebrativo. Quando volevano intervistarlo diceva: che noia. Una volta, ...Figlia di Gianni Boncompagni. In un'intervista al Corriere della Sera, Barbara Boncompagni ha svelato un retroscena su Ambra Angiolini.