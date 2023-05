Gialappa’s Band sbarca su TV8 con il nuovo show condotto dal Mago Forest

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un nome, una garanzia. Latorna protagonista del piccolo schermo in uncontenitore tra conferme e novità. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con la conduzione affidata al, presentano Gialappa, in onda dal 21 maggio, ogni domenica alle ore 21.30, in prima visione su TV8, e in simulcast su Sky Uno. Il pubblico ritroverà, dunque, il linguaggio e l’approccio che hanno segnato la comicità italiana, in una formula consolidata con innesti inediti. (E per chi se lo sta chiedendo: sì, tornerà anche il citofono vecchio stile). “Commetteremo dei filmati alla nostra maniera, cioè male”, sorridono Santin e Gherarducci. “E molti di questi saranno arriveranno dal mondo Sky o comunque del satellite. Per cui commenteremo X Factor, Masterchef, Pechino Express e ...

Latorna in televisione con un proprio progetto: domenica 21 maggio il gruppo comico debutta su Tv8 con GialappaShow il nuovo programma condotto dal Mago Forrest. La trasmissione andrà in ...Latorna nuovamente in tv. Marco Santin e Giorgio Gherarducci , senza la presenza del 'Signor Carlo', anche se il duo ci ha tenuto a precisare che non ci sarebbe stato nessun litigio: '...Roberto Pavanello per lastampa.itgialappashow Non si può dire che non ci sia attesa per il nuovo programma dei tre ex ragazzi terribili della tv italiana, ora solamente due, che saranno in onda su Tv8 da domenica 21 ...