Già partiti i test sul Samsung Galaxy S23 per l’aggiornamento One UI 6 0

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I veli su Android 14 verranno tolti solo nel corso delle prossime ore, ma da ieri pare siamo già passati al vero e propriopercon One UI 6.0 a bordo deiS23. La direzione presa dal produttore coreano appare molto chiara, al punto che potrebbe essere possibile anticipare e battere sul tempo tutti gli altri produttori di smartphone dotati del sistema operativo Android. Insomma, se da un lato vengono assicurate a questa serie cosanti patch solo sulla carta secondarie, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare in settimana sul nostro sito, oggi tocca trattare un tema ritenuto da tutti più delicato. Sono già scattati isulS23 impostati sul nuovo aggiornamento One UI 6.0 Dunque, bruciando i competitors, ...