Gf Vip | Giulia Salemi nuova opinionista? Spunta il commento di Signorini che scatena i rumors

A poco più di una settimana dal suo annuncio,Pauselli è tornata su Instagram per rassicurare amici e fan sulle sue condizioni di salute . Qualche scatto direttamente dal letto d'ospedale, poi ...Leggi anche Tutte le novità della prossima edizione del GfRitroveremo quindinella prossima edizione del Grande Fratello Non si sa bene se Alfonso alludesse ad un ritorno della giovane ...Salemi al GF8: il messaggio di Signorini Per il momento non è dato sapere seSalemi sarà a tutti gli effetti la nuova opinionista del GF8, quel che è certo è che un messaggio ...

Gf Vip, Giulia Salemi nuova opinionista Spunta il commento di ... leggo.it

La ballerina di Amici, Giulia Pauselli, si è operata in questi giorni, dopo l'infortunio al menisco avvenuto durante l'esibizione con Giuseppe Giofrè nella sesta puntata del Serale del talent di Canal ...Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip sono immediatamente nati rumors e indiscrezioni sulla prossima edizione del reality più ...