Germania | inflazione rallenta a +7 | 2% ad aprile

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Wiesbaden, 10 mag. (Adnkronos) - Il tasso diin, misurato come variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (Cpi), si è attestato a +7,2% ad2023. A marzo 2023, il tasso d'era stato del +7,4%. "Il tasso diè quindito per il secondo mese consecutivo, ma rimane ad un livello elevato", afferma Ruth Brand, Presidente dell'Ufficio federale di statistica. Aggiunge che "Se si considera il paniere di beni e servizi oggetto dell'indagine, adi prezzi dei generi alimentari hanno continuato a essere il principale motore dell'". L'Ufficio federale di statistica Destatis riferisce inoltre che i prezzi al consumo nell'2023 sono aumentati dello 0,4% rispetto a ...

