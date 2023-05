Germania | Ifo | ' dipendenti riluttanti a tornare in ufficio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Monaco di Baviera, 10 mag. (Adnkronos) - In, il lavoro da casa è diminuito leggermente in primavera, passando dal 24,7% deidi febbraio al 24,0% di aprile. È quanto emerge da una recente indagine dell'Istituto Ifo. "Il calo è stato minimo, nonostante le discussioni sul ritorno in. Nel complesso, la percentuale di persone che lavorano da casa rimane a un livello significativamente più alto rispetto a prima della pandemia", afferma l'esperto ifo Jean-Victor Alipour. Nel 2019, prima di Covid, solo il 10% deitedeschi lavorava da casa almeno una parte del tempo. Questi dati medi recenti nascondono notevoli differenze tra i vari settori. Nell'industria farmaceutica, il lavoro a distanza è balzato dal 21,6% al 32,8% in aprile, mentre è sceso dal 47,1% al 40,1% tra gli avvocati, i ...