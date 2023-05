Genova | Tir investe tre persone sulle strisce | morta una donna | grave il compagno

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Investitida un Tir, in una zona in cui non potrebbero transitare autoarticolati. Unadi 51 anni èdopo essere stata travolta da un camion insieme ad altre dueche stavano attraversando con lei via Cornigliano, nella periferia occidentale di. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di stamattin. in una zona in cui il comune ha istituito una cosiddetta “zona30”, che prevede anche una pista ciclabile, mentre ai Tir è dedicata una viabilità parallela. La vittima è l’ecuatoriana Maria Mercedes Moran Huayamave, residente nello stesso quartiere. Ferito anche un uomo che si trovava con lei, portato in codice rosso nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il 60enne ha subito una frattura agli arti inferiori e non sarebbe in ...

