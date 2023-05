Genova | camion investe due pedoni | morta una donna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) (Adnkronos) – Un uomo e unasono stati investiti da un autoarticolato in via Cornigliano, a, mentre attraversavano la strada. La, 50 anni, èmentre l’uomo, un 60enne, è stato trasportato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute sei pattuglie della polizia locale che stanno svolgendo i rilievi e il 118. La strada è stata chiusa al traffico. L'articolo proviene da Italia Sera.

