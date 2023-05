(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A, ilsta già iniziando a pianificare le prime mosse di mercato in vista della prossima...

Su questi temi saranno messe a confronto la visione delle grandi aziende dello shipping , che hanno investito per rafforzare l'di servizio dei Ports of, e le esigenze logistiche del ...Su questi temi saranno messe a confronto la visione delle grandi aziende dello shipping, che hanno investito per rafforzare l'di servizio dei Ports of, e le esigenze logistiche del ...Su questi temi saranno messe a confronto la visione delle grandi aziende dello shipping, che hanno investito per rafforzare l'di servizio dei Ports of, e le esigenze logistiche del ...

Genoa, offerta per Mangas del Boavista: il punto Calciomercato.com

Dopo aver festeggiato il ritorno in Serie A, il Genoa sta già iniziando a pianificare le prime mosse di mercato in vista della prossima stagione. In questi giorni i dirigenti rossoblù hanno presentato ...Liguria. I Ports of Genoa saranno protagonisti dal 9 al 12 maggio a Monaco di Baviera a “Transport Logistic 2023”, la fiera leader mondiale per il settore della mobilità, logistica, IT e supply chain ...