Gazzetta – Roma | Mourinho e le voci mercato “Il Psg mi cerca? Allora non mi ha trovato…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) 2023-05-10 15:00:16 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Il tecnico della, alla vigilia della semifinale di andata europea contro il Bayer Leverkusen, ha parlato anche dellediche lo riguardano “Se dal Psg mino non mi hanno trovato, non hanno parlato con me”. Ai microfoni di Sky Sport, Josérisponde così a una domanda sulleprovenienti dalla Francia che lo vogliono in pole position per la panchina della squadra parigina della prossima stagione. È l’unica “distrazione” che si concede il tecnico della, poi in conferenza parlerà solo della sfida di domani in Europa League. Niente ritiro, una sacrosanta voglia di proseguire la cavalcata in coppa e la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per ...