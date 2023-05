Gazzetta – Napoli | se Kim va via c’è Scalvini Piacciono i giapponesi Ito e Itakura

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) 2023-05-10 00:09:15 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Plusvalenza da 40 milioni per ilpure iIto eSe Kim andrà via per ilè come aver raggiunto una qualificazione bis alla Champions. Ci spieghiamo meglio. Il sudcoreano, grande rivelazione e miglior difensore del campionato italiano, se partirà sarà perché una big di Premier – probabilmente uno dei Manchester – pagherà la clausola che consente al giocatore di svincolarsi i primi quindici giorni di luglio. Perché altrimenti il club di De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo. Dunque se ciò accadrà porterà nelle casse delcirca 55 milioni, vale a dire il triplo dei 18 milioni spesi da Giuntoli nell’estate scorsa per prenderlo dal Fenerbahce. Insomma ...