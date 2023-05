Gala di beneficenza al Circolo Nazionale dell’Unione per i piccoli ustionati del Santobono

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tutto è pronto per giovedì 11 maggio alle ore 20.30 presso il, in via San Carlo a Napoli, dove il RealFrancesco II di Borbone e il Corpo Interdi Soccorso Odv, daranno vita ad una serata diin favore dell’Azienda Ospedaliera- Pausilipon, per la realizzazione del “Centro Ustioni