Gabriel Garko e le critiche ricevute | parole che fanno male al cuore

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’attoreha lasciato senzai fan con una dichiarazione davvero sconvolgente: ecco cosa avrebbe detto Uno degli attori che continua ad essere uno dei punti di riferimento del mondo dello spettacolo è lui,. Nel corso della sua carriera ha raggiunto l’apice del successo divenendo uno degli attori tra i più apprezzati per quanto riguarda le serie e fiction televisive. Non tutti lo sanno, ma qualche tempo faha lasciato tutti senzaper una dichiarazione sconvolgente. La confessione diANSA FOTO Ildemocratico.comL’esordio nel mondo dello spettacolo peravviene grazie ad alcuni concorsi di bellezza che lo portano in seguito a vincere la fascia di Il più ...