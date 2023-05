Furto in casa di Sara Simeoni | rubata la medaglia d’oro di Mosca

(Di mercoledì 10 maggio 2023) I ladri si sono introdotti nelladie le hanno rubato lavinta alle Olimpiadi dinel 1980. La regina del salto in alto se n’è accorta al suo rientro a. I ladri si sono introdotti nelladi Rivoli Veronese, dove vive con il marito e allenatore Erminio Azzaro ed il figlio Roberto. Dopo averla messa a soqquadro, hanno portato via medaglie, coppe ed altri trofei. Laera fuori per una festa gastronomica in paese. Laha rivolto un appello ai ladri: “Restituitemi almeno l’oro vinto a”. I ladri hanno gettato sotto il letto le medaglie d’argento conquistate a Montreal e Los Angeles, che lain un primo momento temeva ...

