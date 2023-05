Furto a casa di Sara Simeoni | rubata la medaglia olimpica

(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI -india Rivoli Veronese in provincia di Verona. Comeconferma all'AGI, i ladri "purtroppo mi hanno rubato la", quella conquistata alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Quando i ladri sono entrati indie del marito Erminio Azzaro, l'ex campionessadel salto in alto si trovava a Scandiano per la presentazione del suo libro 'Una vita in alto'. I ladri sembrava avessero rubato anche le altre due medaglie olimpiche, gli argenti di Montreal 1976 e Los Angeles 1984, maè riuscita a ritrovarle dopo aver sistemato l'appartamento messo a soqquadro. Ilpresso l'abitazione di...

La campionessa di salto in alto ha scoperto ilsolo al rientro a, dopo aver partecipato in paese ad una festa gastronomica. In precedenza era stata a Scandiano (Reggio Emilia) per ...Rubata la medaglia d'oro dei Giochi olimpici di Mosca a Sara Simeoni durante unnella suadi Rivoli Veronese. Secondo quanto riportato da 'L'Arena' tutto sarebbe avvenuto sabato sera mentre la campionessa olimpica del salto in alto stava promuovendo il suo libro 'Una ...Solo al rientro ina Rivoli Veronese la campionessa olimpica Sara Simeoni ha scoperto di essere stata derubata di alcuni tra gli oggetti a lei più cari. Nel caos lasciato dai malviventi nell'abitazione, l'ex atleta ...

Ladri in casa mentre i proprietari dormono, quattro furti nel weekend RomaToday

Rubata la medaglia d’oro dei Giochi olimpici di Mosca a Sara Simeoni durante un furto nella sua casa di Rivoli Veronese. Secondo quanto riportato da ‘L’Arena’ tutto sarebbe avvenuto sabato sera mentre ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto in casa di Sara Simeoni, rubata la medaglia d'oro di Mosca: 'Restituitemela' ...