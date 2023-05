Furti di benzina all?Ama | la vendetta dei ladri | «Noi | pestati e sfregiati per aver denunciato tutto»

'La banda è riuscita a rubare delle batterie da alcune barche, dei serbatoi per laoltre ad ...che si trovavano nella zona proprio per un servizio di perlustrazione dopo alcuninelle ...Denunciano idi carburante, aggrediti tre netturbini a Roma: uno è in codice rosso Quattro operatori ... I dipendenti avevano sottratto alla municipalizzata 1.500 euro diche è molto ...... la furia dei ladri:e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al '...dalle fiamme l'auto di un'imprenditrice Cronaca [ 06/05/2023 ] Carburante miscelato con'...

Furti di carburante in Ama, spariti 300mila litri di gasolio. Fari su oltre 2000 dipendenti RomaToday

Il furto delle marmitte per rubare i catalizzatori è sempre più frequente. Ecco spiegato perché vanno così a ruba.Quasi 294mila litri di carburante sottratto. Diciotto persone a rischio processo, sette che hanno patteggiato e 2064 dipendenti che avrebbero sostanzialmente depredato benzina e gasolio dai mezzi Ama.