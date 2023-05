(Di mercoledì 10 maggio 2023) AGI - La protesta contro il "caro fitti" degliscalda gli animi, agita e riempie le piazze delle città italiane che sonodelle più diverse facoltà. Secondo un rapporto dell'aprile scorso su "Lo student housing tra Pnrr e mercato", realizzato da Scenari immobiliari e Camplus, cresce l'interesse degli investitori verso il mercato delle residenzee con investimenti che nel corso del 2022 in Italia sono stati pari a 200 milioni di euro (il 18% degli investimenti complessivi nel comparto residenziale istituzionale) e in Europa per 12,4 miliardi. Ciò che rende molto evidente il divario e sottolinea come in Italia il mercato degli alloggiha bisogno di un'importante e decisiva svolta, "altrimenti le università perdono studenti e ...

Continuano le proteste contro il rincaro degli affitti per gli universitarie si moltiplicano le tende di fronte agli atenei di tutta Italia. Si amplia l'iniziativa delle tende davanti alle università italiane. A Pavia gli studenti dell'Udu, l'Unione degli ...Valditara: 'Caro affitti Solo nelle città governate dalla Sx'. E scoppia il caso politico Non si placano le proteste contro il rincaro degli affitti per gli universitari, mentre si moltiplicano le tende di fronte agli atenei di tutta Italia.Gli appartamenti locati aisono prevalentemente in classe energetica F o G . Per questo, 'servono adeguati incentivi e regole che favoriscano la riqualificazione energetica, anche per ...

Fuori sede e senza alloggio. Gli universitari finiscono in tenda AGI - Agenzia Italia

Disponibili (per ora) quattro hotel dell'area termale euganea. Prezzi dai 400 euro al mese, a breve si aggiungeranno altri sei alberghi della cintura urbana ...Richieste “folli” in nome di un mercato selvaggio. Secondo gli studenti l’effetto sarebbe dovuto anche al copioso e redditizio mercato degli affitti brevi ...