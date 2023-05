Frosinone-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Si affrontano le due neopromosse che saranno protagoniste nella massima categoria la prossima stagione.si giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Stirpe.: LE(4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Frabotta, Boloca, Gelli, Garritano, Rohden, Borrelli, Baez. All. GrossoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 13 maggio 2023 alle ore 16.15 Como-Ternana:L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

Zero punti contro(2 - 0),(1 - 0), Parma (2 - 1) e un solo punto sui campi di Pisa (1 - 1), Südtirol (1 - 1) e Bari (1 - 1). L'ultima chance per infrangere la regola è la gara contro ...Gianpiero Miele di Nola dirigerà la sfida tra le due promosseROMA - Penultima giornata di campionato per la Serie B che scenderà in campo sabato con 9 partite alle 14 e una, quella tra le promosse, alle 16.15. La sfida che l'...Va a gonfie vele la prevendita per il settore ospiti per, che si giocherà sabato alle 16:15. Finora sono stati venduti 700 biglietti per il settore ospiti: restano ancora disponibilità. I biglietti per la parte dello Stirpe riservata ai ...

Genova – C’è attesa per la partita di sabato tra Frosinone e Genoa. Messa in cassaforte la promozione diretta in Serie A, la squadra di Alberto Gilardino proverà a vincere il campionato ma, per farlo, ...Dopo tre pari di fila in trasferta, Gorini va alla ricerca della vittoria salvezza al Druso. I bolzanini vogliono mettere in ghiaccio il quarto posto in classifica e sono reduci da tre clean sheet di ...