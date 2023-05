Francesco Totti | Noemi Bocchi e l’originale paparazzata

(Di mercoledì 10 maggio 2023), la compagna di, è statacon una mise molto particolare…era a passeggio con la figlia di, Isabel, e sua figlia Sofia mentre portavano a spasso il bulldog francese Simba, che l’ex capitano della Roma le ha regalato a dicembre scorso, quando è statadai fotografi del settimanale Chi. Ormai non è una notizia chepassi parecchio tempo con la terza figlia, la più piccola, die Ilary Blasi, ma a saltare all’occhio è stata la sua mise particolare. La compagna dell’ex calciatore infatti esplicita il suo amore per il compagno, indossando una felpa con una scritta particolare: il codice fiscale di ...

Nelle foto pubblicate dal settimanale la compagna diindossa una felpa nera con il codice fiscale dell'ex calciatore. Il dettaglio ha incuriosito i numerosi fan dei social, come del ...Mentree Ilary Blasi fanno i conti con i postumi giudiziari della loro separazione, i figli iniziano a legare con i nuovi partner dei genitori. Dopo le giornate sui prati al parco dell'Eur ...La compagna dell'ex calciatore dimostra tutto il suo amore indossando una felpa personalizzata con una scritta ...

Noemi Bocchi come Marta Fascina: spunta la felpa con il codice fiscale di Francesco Totti Today.it

Noemi Bocchi è stata pizzicata di nuovo dai paparazzi di Chi a spasso per Roma. Questa volta senza Francesco Totti bensì con la figlia Sofia di undici anni (nata dal matrimonio poi naufragato con Mari ...Noemi Bocchi è stata paparazzata per le vie di Roma con una felpa molto particolare e un dettaglio non è sfuggito ai fan dei social.