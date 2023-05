Francesco Facchinetti e i capelli | cosa ha fatto? La sua spiegazione

Nella stagione televisiva 2008 - 2009 viene inserita come co - conduttrice nella puntata del sabato di Scalo 76, un programma musicale presentato insieme a. Nel 2009 pubblica la ...Tags: giovanninaldi gossip michelaquattrociocche michelaquattrociocchefidanzato michelaquattrociochecompagno mondana mondanità redcarpet roma sifb Articolo precedentetorna a ...Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il 'Corriere della Sera'A un concerto dei Pooh di colpo mancò la corrente. 'Dietro il palco c'era questa leva gigante del generatore, con la scritta ...

Francesco Facchinetti: «Perdevo i capelli, ho risolto con una patch cutanea. Ormai mangio solo piante» Corriere della Sera

Sulle pagine del Corriere della Sera ne ha avute per tutti, in primis per lui stesso dato che è una persona intelligente ed ironica: Francesco Facchinetti per esempio ha detto sul suo parrucchino: “Ho ...Francesco Facchinetti, noto DJ, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sostenendo di occuparsi dei diritti d'immagine di Sandro Tonali Fabio Barera Redattore Francesco Facchinetti, noto cantautore e DJ, ...