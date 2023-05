Francesco Arca lo confessa senza peli sulla lingua | “Non mi sono divertito”

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 10 maggio 2023)e la confessioneche lasciaparole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda La sua vita è stata piena di grandi soddisfazioni soprattutto in campo artistico: stiamo parlando di lui,. Attore di grandissime fiction, ha cominciato a farsi conoscere anche troniste del noto dating Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Di recente, ha fatto una confessione circa l’esperienza del Festival di Sanremo sorprendendo i fan. I fan sorpresi per la dichiarazione ANSA FOTO ildemocratico.comLa carriera di, come anticipato, comincia nel 2004 quando Maria De Filippi lo sceglie nel programma Volere o volare, dove bisognava dimostrare di essere capaci di gestire un ...