(Di mercoledì 10 maggio 2023) Lorenzo(267 Atp) è il primo degli italiani a qualificarsi per idi finale del challenger dial Mare (73.000 di montepremi su terra battuta).ha superato per 16 76 ...

Lorenzo Giustino (267 Atp) è il primo degli italiani a qualificarsi per i quarti di finale del challenger dial Mare (73.000 di montepremi su terra battuta). Giustino ha superato per 16 76 62 il bulgaro Dimitar Kuzmanov. Ai quarti Giustino è atteso dal belga Raphael Collignon (271), il quale ha ...Poi hol'ungherese Zsombor Piros che aveva appena vinto due tornei consecutivi e in finale un Sebastian Ofner in gran forma". Qui ahai dei buoni precedenti. ' Sì, l'ho giocato ......e quattro sconfitte la seconda giornata degli italiani impegnati nel challenger dial ... Edoardo Lavagno (357) che haper 60 64 l'olandese Jesper De Jong (210) e Giovanni Fonio (291)...

Francavilla: battuto Kuzmanov, Giustino ai quarti Tiscali

Lorenzo Giustino (267 Atp) è il primo degli italiani a qualificarsi per i quarti di finale del challenger di Francavilla al Mare (73.000 € ...Il giocatore spezzino che ci ha parlato della sua carriera e dell’amico Lorenzo Musetti: “Può entrare in top 10” Battere un argentino sulla terra battuta non è mai pratica semplice, tantopiù se questi ...