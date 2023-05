Foti avverte la sinistra | “Abbiamo vinto le elezioni e attuiamo il programma”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il governo ieri ha iniziato le consultazioni con i partiti di opposizione per avviare un percorso condiviso di riforme costituzionali. Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, qual è il vostro obiettivo? «Noi vogliamo riformare la Costituzione d'altrondelecon unelettorale in cui proponevamo la riforma costituzionale. Lo vogliamo fare coinvolgendo tutte le forze politiche perché sia una riforma il più condivisa possibile. Per questo Giorgia Meloni ha iniziato le consultazioni con tutti i partiti di opposizione». La forma di governo attuale non garantisce la stabilità degli esecutivi? «Non lo dico io, lo dice la storia repubblicana di questo Paese. In 75 anniavuto 68 governi con una durata media di 14 mesi». Cosa comporta ...