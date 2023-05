Foden palleggia da fenomeno | poi invita Del Piero in campo

Prima della gara di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, terminata 1 - 1, il centrocampista inglese Philha palleggiato da fenomeno, quindi ha invitato Del Piero a seguirlo in campo. 10 maggio 2023meglio la squadra di Mancini, ma le occasioni non sono tante. Al 38' ci prova Cristante ... Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Bellingham, Rice; Sterling,, Saka; Kane. All . Southgate. ...Prima della gara di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, terminata 1 - 1, il centrocampista inglese Philha palleggiato da fenomeno, quindi ha invitato Del Piero a seguirlo in campo. 10 maggio 2023

Foden, palleggi fenomenali al Bernabeu e poi invita Del Piero. VIDEO Sky Sport

La stella dei Cityzens, che non ha giocato la sfida di Champions, ha dato spettacolo durante il riscaldamento coinvolgendo anche la leggenda della Juve ...Finisce Real Madrid-Manchester City, dopo la gara alcuni panchinari restano in campo e iniziano a passarsi il pallone. La tecnica è superba, soprattutto perché vicino al lato del campo palleggia Phil ...