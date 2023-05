Fisco | Bersani | ' ho firmato la petizione on line per un fisco giusto'

osserva amaramente: 'La verità, ragazzi, è che questa non è una destra sociale, né una ... Ed è una destra corporativa perché fa unper categorie, che inevitabilmente porta a un welfare ...Dignità del lavoro, sanità per tutti,giusto, rifiuto delle discriminazioni. Il 25 aprile è ... Lo scrive Pier Luigisui suoi profili Facebook e Twitter.Lo è stato di più in certi momenti (con Veltroni e Renzi) e di meno in altri (cone ... i superbonus, l'energia, le politiche industriali, il,etc.. Ha parlato molto dei diritti e dei ...

Ultimo'ora: Fisco: Bersani, 'ho firmato la petizione on line per un ... La Svolta

È stato un rientro in grande stile per il metaforista della politica italiana nel partito che anni fa seguiva la sua linea. Pier Luigi Bersani le ha scagliate tutte ieri mattina in sala della Resisten ...“Il video di Meloni sul Decreto lavoro Noto che la sua comunicazione si sta berlusconizzando. Sul Consiglio dei ministri convocato il primo maggio, non voglio neppure usare le parole che mi vengono i ...