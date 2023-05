Fiorentina | Terracciano ha la febbre Niente allenamento Ma Italiano tranquillizza | “E’ recuperabile”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Vigilia della semifinale di Conference League contro il Basilea non senza batticuore, per la, portierone viola, stamani, 10 maggio 2023, non si è allenato. Brivido fra i tifosi quando si è diffusa la notizia: "Giochiamo la semifinale con Cerofolini? Con tutto il rispetto per il ragazzo, naturalmente"

... tecnico della, ha parlato alla vigilia del match di Conference contro il Basilea.- "Stamattina aveva qualche linea di febbre, lo abbiamo tenuto a riposo e penso possa essere ...Fra i viola mancheranno Milenkovic per squalifica e Sottil per problemi fisici,è rimasto a riposo precauzionale per qualche linea di febbre ma - ha spiegato Italiano - è a disposizione ...Per lagiovedì 11 maggio ci sarà il primo round per un appuntamento con la storia europea. La ... Sui giocatori: 'è arrivato stamattina, aveva qualche linea di febbre e abbiamo ...

Il tecnico in vista della sfida col Basilea: "La posta in palio è davvero alta, abbiamo l'opportunità di chiudere la stagione in modo fantastico' ...Il giornalista Massimo Marianella è intervenuto a "Palla al centro" su Radio Firenzeviola per parlare della sfida della Fiorentina con il Basilea. Ecco le sue parole a partire ...