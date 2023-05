Fiorentina-Basilea | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di mercoledì 10 maggio 2023) La strada che conduce laalla Fortuna Arena di Praga, sede della finale di Conference League del prossimo 7 giugno, passa anche attraverso la Svizzera. Per i viola c’è l’ostacoloda superare, ex squadra di quel Cabral che anche grazie ai gol segnati con la maglia degli elvetici...

Commenta per primo La conferenza stampa dell'allenatore del, Heiko Vogel , in vista della sfida di Conference League di domani al Franchi contro la. Di seguito le sue parole: 'Per domani ci aspettiamo una partita molto difficile contro un ......per primo Di seguito la trascrizione della conferenza stampa del terzino del, Riccardo Calafiori , in vista della partita di Conference League di domani al Franchi contro la. 'Il ...Gara d'andata del doppio confronto che oppone i viola agli svizzeri, ultimo ostacolo da superare per raggiungere la finale di ...

Dodò è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Basilea. Queste sono le sue parole riprese da Violanews: "Domani abbiamo una partita molto importante per noi. Una semifinale europea ...La compagine allenata da Vincenzo Italiano ha perso soltanto una delle precedenti dieci gare ufficiali disputate al "Framchi" ...