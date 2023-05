Fiorentina-Basilea | Italiano | “Servirà una partita intelligente Cabral c’è”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Per lagiovedì 11 maggio ci sarà il primo round per un appuntamento con la storia europea. La sfida contro ilvale il primo atto della finale di Conference League. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei viola, Vincenzo. Queste le sue parole. Sulla: “Domani è una semifinale come lo è stata quella di Coppa Italia contro la Cremonese, sono partite che si giocano in 180 minuti, forse di più, e dobbiamo giocarla con intelligenza, difendere in maniera attenta e sfruttare il fattore Franchi. Mi auguro che tutti insieme si possa mettere in difficoltà l’avversario, abbiamo modo di concludere in maniera stupenda la stagione“. Sul: “Se è arrivata in semifinale, vuol dire che ilè una squadra che ha qualità e valori importanti, ...